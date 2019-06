Hipismo: António Matos Almeida vence prova no Longine Global Champions

O português António Matos Almeida, a montar Irene van de Kwachthoeve, ganhou esta sexta-feira a terceira prova do Longines Global Champions Tour (LGCT) Cascais, ao terminar o percurso de "tabela A ao cronómetro" em 57,84 segundos.





Originário de Viseu, António Matos Almeida arrecadou o prémio de 25 mil euros com a vitória, deixando em segundo lugar o britânico Harry Charles, com Controe (58,02).Já Rodrigo Giesteira de Almeida, com Roscoe, classificou-se em nono lugar, fazendo um tempo de 81,98 e também sem penalidades.