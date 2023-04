Hóquei em campo: Casa Pia compete na Áustria

O Casa Pia, campeão nacional de hóquei em campo, disputa entre amanhã e segunda-feira o EuroHockey Club Trophy I, segunda maior prova de clubes a nível europeu, que vai realizar-se em Viena, na Áustria.O primeiro jogo dos casapianos, inseridos no Grupo B, é frente aos suíços do Grasshopper, às 10 horas locais (menos uma em Lisboa). Sábado os gansos defrontam o OKS-SHVSM Vinnitsa (Ucrânia) e domingo o Slagelse HC (Dinamarca). O primeiro lugar do grupo dá acesso direto à final, marcada para segunda-feira.A competição vai também contar com o árbitro português Hugo Jesus.