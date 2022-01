Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Hóquei em campo: Portugal com um empate e uma derrota no Europeu de Paredes Seleção alcançou igualdade (4-4) com Turquia e perdeu com a Espanha (5-2)





• Foto: Federação Portuguesa de Hóquei