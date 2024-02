Hóquei em campo: Portugal conquista primeira vitória de sempre na Divisão A

Portugal alcançou esta quinta-feira a primeira vitória de sempre na Divisão A, ao bater (4-1) a Ucrânia no Europeu Indoor de hóquei em campo.Antes, no primeiro jogo do dia, a Seleção perdeu (2-4) com a anfitriã Bélgica, em Leuven. As quinas ocupam o 2º lugar no Grupo B, com os mesmos pontos (3) da Polónia (1ª) e Bélgica (3ª).