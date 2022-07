Hóquei no gelo: Internacional russo detido e enviado para o Ártico

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ivan Fedotov, guarda-redes da seleção russa de hóquei no gelo, que foi detido na semana passada por suspeitas de tentar fugir ao serviço militar obrigatório, foi agora enviado para uma unidade militar no noroeste do país, bem junto ao Circulo Polar Ártico.

Segundo o jornal ‘Sport-Express’, o jogador de 25 anos "está atualmente na unidade militar 56529-3 em Severodvinsk, cidade na província de Arkhangelsk, num centro de instrução da Marinha da Rússia", onde irá cumprir o serviço militar obrigatório. Fedotov, que terminou contrato com o CSKA Moscovo, já tinha assinado por uma temporada com a equipa norte-americana dos Philadelphia Flyers e planeava viajar para os Estados Unidos para se juntar à nova formação, mas irá permanecer na unidade militar até setembro deste ano.

Este é mais um caso onde a tensão entre a Rússia e os Estados Unidos, devido à invasão da Ucrânia, tem impacto nos desportistas tal como aconteceu com a basquetebolista norte-americana Brittney Griner, que se encontra presa desde fevereiro na Rússia, por alegada posse de estupefacientes, onde enfrenta uma acusação que pode resultar numa pena até 10 anos de prisão.