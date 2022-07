Hóquei no gelo: internacional russo detido por suspeitas de querer fugir ao serviço militar

O guarda-redes Ivan Fedotov, um dos melhores guardiões da última edição da KHL e recente figura na conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, foi esta sexta-feira detido em São Petersburgo, por suspeitas de estar a tentar fugir ao serviço militar militar obrigatório.De acordo com relatos da imprensa local, o guardião foi abordado pela polícia à saída da arena de Kupchino, tendo sido instruído pelos elementos da autoridade a entrar na viatura para rumar ao local de registo no serviço militar. Segundo as mesmas fontes, Fedotov não terá oferecido resistência. Caso se confirme a tentativa de escapar ao serviço militar, o Código Criminal russo prevê uma possível pena de prisão até dois anos.Esta situação surge na sequência da tomada de posição pública recente do guarda-redes, de 25 anos, ao expressar a sua vontade de deixar o CSKA, a sua atual equipa, para rumar aos Estados Unidos para jogar nos Philadelphia Flyers, da NHL. "Vim para o CSKA para ganhar a KHL. Agora quero dar o passo em frente com a consciência tranquila. Recebi uma boa oportunidade e agora, com esta experiência, posso testar-me. É um novo desafio e uma nova oportuniade. Se não tentas jogar na NHL vais arrepender-te para sempre", disse recentemente em entrevista à 'Match TV'.Ora, por ter tornado pública está intenção, Fedotov terá acabado por ser vítima da vingança da sua equipa, que considera que o seu guarda-redes "rescindiu de forma arbitrária e ilegal o contrato" que unia as duas partes.