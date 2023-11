Hóquei no gelo: polícia detém homem por suspeitas de homicídio involuntário de Adam Johnson

A polícia de South Yorkshire Police anunciou esta terça-feira ter detido um homem por suspeitas de homicídio involuntário no âmbito da investigação à morte de Adam Johnson, jogador de hóquei no gelo dos Nottingham Panthers, que perdeu a vida nos últimos dias de outubro durante o jogo com os Sheffield Steelers, ao ser atingido no pescoço com uma patada (com a lâmina do patim) de Matt Petgrave.As autoridades não revelam a identidade da pessoa que foi detida, detalhando apenas que esta detenção surge no âmbito de uma investigação ao sucedido, que contou com a contribuição de vários especialistas. É explicado no comunicado da South Yorkshire Police que a autópsia ao malogrado jogador, que faleceu aos 29 anos, apontou como causa da morte uma lesão fatal no pescoço, consistente com o ato perpetrado por Petgrave. Ainda assim, em nenhum momento é referido o nome do jogador dos Sheffield Steelers e é pedida "moderação nos comentários e especulação sobre o tema".