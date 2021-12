Hóquei no gelo: Rússia 'recupera' equipamento da União Soviética para protestar contra o COI

Segue bem viva a polémica entre o COI e o desporto russo, por conta da sanção aplicada pelo organismo devido ao escândalo de doping que assolou o país. O mais recente episódio dessa 'luta' sucedeu na quarta-feira, quando a seleção russa de hóquei no gelo se apresentou num particular com o Canadá, referente à Channel One Cup (um torneio de preparação para os Jogos Olímpicos de Inverno), com o equipamento da União Soviética, tanto nas cores como na inscrição da sigla (no caso CCCP).Tudo porque, como sucedeu nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020 e acontece, por exemplo, na Fórmula 1 com Nikita Mazepin, os desportistas russos não se podem apresentar como representantes da Rússia, mas sim como representantes das federações ou do Comité Olímpico, como nos Jogos.Note-se que neste encontro, que a Rússia venceu por 4-3, houve ainda outro ato de 'rebeldia' russa, com a exibição de um documentário antes do jogo no qual se recorda precisamente a equipa soviética que fez história na modalidade, o apelidado 'Red Army'.