Os escandinavos, que tinham batido o Canadá na final de 2017, somaram o seu 11.º título, seguindo no terceiro lugar do ranking, atrás de Rússia (incluindo os resultados da União Soviética) e República Checa (Checoslováquia).



No jogo de atribuição do terceiro lugar, os Estados Unidos impuseram-se ao Canadá por 4-1.

A Suécia revalidou este domingo o seu título de campeã mundial de hóquei no gelo, ao bater na final da edição 2018 a Suíça por 3-2, no desempate por penáltis, após 2-2 no final do prolongamento, em Copenhaga.A formação helvética, que chegou surpreendentemente à final, esteve a vencer por 1-0 e 2-1.

Autor: Lusa