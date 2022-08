'Hulk' brasileiro que injetava óleo para fazer crescer os músculos morreu de "causas naturais"

Valdir Segato ficou conhecido como o 'Hulk' brasileiro e, particularmente, por injetar óleo mineral nos músculos para os fazer crescer. O culturista, de 55 anos, faleceu na terça-feira após sentir-se mal em casa. A Polícia Judiciária de Ribeiro Preto, no Brasil, registou o falecimento de "causas naturais" mas não especificou como ocorreu o óbito.Valdir era um fenómeno no Tiktok onde conta mais de 1,6 milhões de seguidores. A Globo falou com alguém que o conhecia e que o descreveu como alguém reservado pessoalmente."Ficava sempre com as coisas dele. Ficava à frente da casa, a fazer diretos, também no Tik Tok, falava com os seguidores, mas não conversava muito com as pessoas [vizinhos]. Eu conversava com ele porque não lhe fazia muitas perguntas", frisou Antônio Jadson da Conceição.As últimas horas de vida do 'Hulk' brasileiro não foram fáceis. Moisés da Conceição da Silva era proprietário da casa onde Segato vivia e descreveu momentos de aflição. "Eram umas seis horas da manhã, mais ou menos. Arrastou-se pela casa dos fundos e foi para a parte da frente. Bateu na janela da minha mãe, bateu e bateu. Ela acordou e ele disse: 'Ajude-me, ajude-me que eu estou a morrer'", vincou.A mulher ajudou a levá-lo às urgências onde viria a falecer. "Ele caiu nas urgências e acho que teve um ataque cardíaco", contou Conceição da Silva.