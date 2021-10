Inês Casqueiro fica com o bronze no Campeonato do Mundo de kickboxing

Depois do triunfo de Ricardo Hilário no primeiro combate do dia em que estiveram envolvidos portugueses, Inês Casqueiro não foi capaz de repetir o feito. A atleta lusa saiu derrotada do combate com Marija Bodac, da Croácia, ficando assim com a medalha de bronze.





Apesar de a adversária ter entrado melhor, Inês Casqueiro (Low Kick -65 kg) conseguiu crescer, equilibrar e ficou mesmo a apenas um ponto do triunfo.O combate acabou por ficar 2-1 a favor da croata.Para finalizar o dia falta apena o combate de Sofia Oliveira, em K1 -60 kg.