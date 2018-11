Insólito: torneio de dardos afetado por... flatulência!

"Não fui eu, foste tu!" Podia ser uma conversa de miúdos, mas aconteceu num torneio de dardos em Wolverhampton, onde dois jogadores se acusaram mutuamente pelo pestilento cheiro que invadiu a sala de competições. Alguém deu 'asas' à flatulência...O escocês Gary Anderson e o holandês Wesley Harms, ambos atletas, trocaram acusações no final. Anderson, que já foi duas vezes campeão do Mundo, ganhou o encontro por 10-2 e apurou-se para os quartos-de-final da prova, mas Harms justificou o seu pobre desempenho com o cheiro dos gases que, garante, 'emanaram' do adversário. "Vou precisar de duas noites para este cheiro sair do meu nariz", contou à televisão holandesa RTL7L.Harms garante não ser ele o responsável pela mal-cheirosa situação. "Se esse 'miúdo' pensa que me peidei está 1010% enganado. Juro pela vida dos meus filhos que não fui eu. Já me aconteceu estar mal do estômago antes e aí admiti. Por isso não vou mentir sobre peidos em competição."O escocês assegura que foi o adversário quem expeliu o pestilento cheirete e até deu pormenores: "Veio do lado dele e cheirava a ovos, ovos podres. Não fui eu", assegurou Anderson. "Foi mau, era um fedor... Depois ele começou a jogar melhor e pensei que ele precisava de soltar uns gases. Uma pessoa assim tem de ser vista por um médico. Ele disse que fui eu, mas se assim fosse eu admitiria", frisou o jogador, reconhecendo já ter sido vítima de flatulência em prova no passado, mas que nunca utilizou os gases a seu favor.