Instalações de ténis, atletismo e hóquei em patins do Jamor afetadas

O Centro Desportivo Nacional do Jamor (CDNJ), em Oeiras, foi esta terça-feira afetado pelo mau tempo, nomeadamente as instalações para a prática de ténis, atletismo e hóquei, confirmou à Lusa o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ).



Reconhecendo que as instalações desportivas do Jamor se situam "num vale e em zona de cheias" sendo, por isso, "expectável" que fossem afetadas "pelas adversas condições meteorológicas que se vivem no momento na região de Lisboa", o IPDJ, questionado pela Lusa, identificou os espaços cuja utilização ficou impossibilitada. "Há danos visíveis e estão inoperacionais as seguintes infraestruturas: a pista de corta-mato; a ponte pedonal do eixo verde-azul; o 'court' central e área envolvente do Centro de Ténis do Jamor; o campo de hóquei e área envolvente; a nave de atletismo, com infiltrações, e a pista n.º 2", explicou o organismo estatal.

Circulam nas redes sociais algumas imagens das instalações desportivas do CDNJ, nomeadamente com uma autêntica 'cascata' no 'court' 1 do complexo de ténis, assim como de alguns patos a 'invadirem' o recinto dedicado ao hóquei em campo.

O IPDJ identificou ainda caminhos interrompidos por árvores caídas, sendo que há "outras avaliações em curso que só poderão ser confirmadas depois do nível das águas descerem, de forma a ter um conhecimento mais concreto dos danos reais". Mesmo assim, o organismo dá conta da atividade desportiva mantida durante o dia de hoje, nomeadamente com a realização do jogo de futebol entre o Estoril Praia e o Mafra, para a 10.ª jornada da Liga Revelação, no Estádio Nacional, que terminou empatado 2-2.

A chuva intensa e persistente que caiu de madrugada causou hoje centenas de ocorrências, entre alagamentos, inundações, quedas de árvores e cortes de estradas nos distritos de Lisboa, Setúbal e Portalegre, onde há registo de vários desalojados.

Na zona de Lisboa a intempérie causou condicionamentos de trânsito nos acessos à cidade, que levaram as autoridades a apelar às pessoas para permanecerem em casa quando possível e para restringirem ao máximo as deslocações.