Irlanda vence Taça das Nações do CSIO 3 de Portugal de hipismo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Irlanda venceu este domingo a Taça das Nações no último dia do CSIO3 de Portugal, no Clube Hípico de Vilamoura, concelho de Loulé, Faro, enquanto a portuguesa Mandy Costa foi terceira na última prova contra o relógio.

A portuguesa, que tem conseguido vários resultados de monta em Vilamoura, casa de eventos internacionais de hipismo nas últimas semanas, fechou hoje o pódio, atrás da vencedora, a norte-americana Olivia Chowdry, e do belga Thibeau Spits.

Na Taça das Nações, a equipa irlandesa composta por Michael Blake, Anthony Condon, Jack Ryan, Shane Breen e Trevor Breen impôs-se, com Portugal a ficar no 16.º lugar, entre 17 formações participantes.

Representaram as cores lusas os cavaleiros António Matos Almeida, Duarte Romão, Duarte Seabra, Francisco Rocha e Mário Prieto.

No nível CSIO 2, Francisco Rocha venceu a prova contra o relógio do dia, numa categoria em que vários portugueses 'deram cartas'.

No sábado, o britânico James Wilson venceu o Grande Prémio, e mais de 12 mil euros, numa tabela em que Francisco Rocha foi quarto classificado, com Duarte Romão no nono lugar.