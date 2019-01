Isilda Gomes quer que fiquem sementes para o futuro

Portimão é a Cidade Europeia do Desporto em 2019 e a cerimónia de abertura está marcada para a próxima sexta-feira. Durante o ano decorrerão mais de 600 eventos, numa média de cerca de dois por dia, sendo um dos mais mediáticos a Record Masters Cup, em futsal, prova patrocinada pelo nosso jornal, que voltará a realizar-se em agosto."Cerca de um terço da população do concelho tem uma prática desportiva regular e estamos acima da média nacional. Mas isso não nos satisfaz e esperamos, ao longo de todo o ano, mobilizar muito mais gente para algo que representa saúde e bem-estar e que se deve tornar num saudável hábito de todos. Essa será, acreditamos, a grande semente que Portimão Cidade Europeia do Desporto nos deixará" assinala Isilda Gomes, presidente da Câmara da cidade algarvia.Dos mais de 600 eventos previstos, e além da Record Masters Cup, destacam-se, pelo seu mediatismo, a Volta ao Algarve em bicicleta, que terá o seu arranque em Portimão, o Campeonato do Mundo de windsurf, a corrida de Fórmula 1 de motonáutica, a Elite Cup de hóquei em patins, o 7.º Congresso de Treinadores e o 8.º Fórum de Treinadores de futebol e de futsal, a Taça do Mundo e a Festa Nacional de ginástica e o Mundial de Superbikes, entre outros."Para nós todos os eventos são importantes: uns, pelo mediatismo, trarão até nós praticantes de eleição e darão importante visibilidade a Portimão nos meios de comunicação; e outros envolverão as comunidades locais, mobilizando os nossos clubes e os dirigentes e praticantes de diversas modalidades. E outros ainda, como o Campeonato da Europa de vela adaptada, por traduzirem, na prática, algo que queremos que seja uma marca presente ao longo do ano, a inclusão, chamando todos para a prática desportiva, sob o lema mais desporto para todos", sublinha Isilda Gomes.A autarca assinala que "não serão feitos investimentos megalómanos" e as obras previstas "respondem a necessidades sentidas e terão uma utilidade que se prolongará no tempo". Nesse propósito, está em curso a recuperação do Parque da Juventude, com os trabalhos, que terão um custo total próximo de um milhão de euros, a incluírem um novo espaço para a prática de BMX. O pavilhão da Boavista será concluído, tendo a autarquia previsto um milhão e 300 mil euros para o efeito. Tudo aponta para que esta venha a ser a casa do futsal do Portimonense, que luta pelo acesso à 1.ª Divisão nacional.Em 2019 será lançado o projeto da pista de atletismo. "É uma promessa e não desistiremos até se tornar uma realidade", refere Isilda Gomes, não escondendo que "a obra poderá não avançar este ano devido a um problema, a localização. Ainda estamos a estudar o terreno em que o equipamento será erguido e esperamos tomar uma decisão em breve".A cerimónia de abertura de Portimão Cidade Europeia do Desporto 2019, que decorrerá na noite da próxima sexta-feira, no Portimão Arena, promete "uma viagem imersiva pela história, pelo desporto e pela portugalidade", numa produção da empresa responsável pelas cerimónias de abertura e encerramento do Campeonato do Mundo de Futebol de 2014, no Brasil, da cerimónia Ambição Olímpica nos Jogos Olímpicos de Londres de 2012 e das sessões oficiais das 7 Maravilhas."Iremos erguer o sétimo farol, a juntar aos seis que existem na região, neste caso o farol do desporto, que nos iluminará com particular intensidade durante o ano de 2019", confidencia Isilda Gomes. A cerimónia será inspirada nos costumes locais e nos princípios do olimpismo e contará com a presença dos atletas Rosa Mota e Jorge Pina, embaixadores de Portimão Cidade Europeia do Desporto.A abertura incluirá "o que já é considerado o maior espetáculo multimédia alguma vez feito num recinto fechado em Portugal" e terá a participação do músico, cantautor e multi-instrumentista Daniel Pereira Cristo e dos Amor Electro, que interpretarão o hino de Portimão Cidade Europeia do Desporto.