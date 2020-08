Já abriram as inscrições para o Red Bull BC One E-Battle

Já estão abertas as inscrições para a edição de 2020 do Red Bull BC One E-Battle, o torneio que reúne os melhores artistas do mundo do breakdance num só palco. Este ano, devido às condicionantes provocadas pela pandemia de Covid-19, esse palco será virtual, mas nem isso retirará brilho a um espectáculo que, ano após ano, dá imagens incríveis.





Para participarem, os interessados devem submeter a sua inscrição até final do mês de agosto no site criado para o efeito e depois gravar um vídeo no qual são desafiados a mostrar os seus 'skills' e 'moves' num vídeo. Os melhores serão escolhidos por um júri de elite, composto por vários especialistas mundiais da área, como o b-boy Aslan (Rússia), o b-boy Lilou (França) e a b-girl AT (Finlândia). O top-64 será anunciado logo a 7 de setembro e a final mundial será realizada em direto, num ambiente online, no dia 24 de outubro.De notar que os vencedores da edição deste ano terão pela primeira vez apuramento direto para a final de 2021, pelo que a presença nesta edição assume contornos ainda mais especiais.