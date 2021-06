Japão vai manter limite de 10 mil pessoas por evento, com Jogos Olímpicos a aproximarem-se

Daqui a pouco mais de um mês, a capital do Japão vai receber os Jogos Olímpicos, que foram adiados em 2020 devido à pandemia. Em declarações citadas pela Bloomberg, Yasutoshi Nishimura, o ministro da Economia do Japão, anunciou que o tecto que limita os espectadores em eventos de grandes dimensões, situado nas 10 mil pessoas, irá manter-se mesmo quando as restrições forem levantadas.





Segundo este ministro, o limite poderá durar até um mês após o aliviar de restrições. E, desta forma, poderá ter implicações no número de espectadores que poderão estar presentes nos Jogos Olímpicos em Tóquio.É esperado que o Governo liderado por Yoshihide Suga anuncie ainda esta semana que o estado de emergência que vigora em Tóquio e noutros pontos do Japão termine a 20 de junho, de acordo com a imprensa japonesa. Ainda assim, algumas restrições poderão continuar em algumas atividades, por uma questão de precaução.A cinco semanas do evento, ainda falta ao Governo japonês e à organização dos Jogos Olímpicos esclarecer se os espectadores domésticos poderão assistir às provas. As viagens de espectadores de outros países já foram proibidas.Os Jogos Olímpicos vão decorrer de 23 de julho a 8 de agosto, em Tóquio. O principal estádio olímpico tem capacidade para 68 mil pessoas.