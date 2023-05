Joana Cunha eliminada na segunda ronda do Mundial de taekwondo

A portuguesa Joana Cunha foi esta segunda-feira eliminada na segunda ronda da categoria de -57 kg do Mundial de taekwondo de 2023, que decorre até domingo em Baku, enquanto Renato Pereira 'caiu' na estreia de -68 kg.

Joana Cunha, 62.ª colocada no ranking da Federação Internacional de Taekwondo, perdeu no combate de acesso aos oitavos de final com a polaca Patrycja Adamkiewicz, número oito do mundo, depois de ter batido na estreia a queniana Mary Muriu, 159.ª da hierarquia, impondo-se nos dois 'rounds' iniciais.

Na categoria de -68 kg masculina, Renato Pereira, 156.º classificado do ranking, foi eliminado logo no combate inaugural, com relativa facilidade, pelo húngaro Levente Jozsa, 16.º da hierarquia mundial, que se impôs nos dois primeiros 'rounds'.

O Campeonato do Mundo de taekwondo, desporto olímpico desde 1988, prossegue na terça-feira, dia em que Portugal estará representado por Rui Bragança (-58 kg), que esteve presente nos Jogos Rio2016 e Tóquio2020, Mafalda Coelho (-67 kg) e Sara Vital (-73 kg).