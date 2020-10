Joana Schenker sagra-se campeã nacional de bodyboard pela sétima vez consecutiva

A atleta algarvia Joana Schenker conquistou este sábado o sétimo título de campeã nacional de bodyboard consecutivo, depois de alcançar o quarto lugar na final disputada na Praia da Salgueira, na Póvoa de Varzim.

Joana Shcenker beneficiou da eliminação da principal rival, Teresa Almeida, nas meias' da prova, e quase foi surpreendida pela jovem Filipa Broeiro, que 'corria por fora' para o primeiro lugar do circuito, mas ficou em segundo neste evento quando precisava de ganhar a etapa.

"Foi um bocado mais dramático do que estava à espera", assinalou em comunicado a heptacampeã, de 33 anos, a única atleta portuguesa que alcançou o título de campeã mundial de bodyboard, em 2017.

A vitória na etapa da Póvoa de Varzim foi vencida por Teresa Pardela, com Filipa Broeiro no segundo posto, Madalena Padrela no terceiro, e Joana Schenker no quarto lugar.