João Costa 24.º mundial na prova de pistola a 50 metros no Cairo

O atirador olímpico João Costa foi esta terça-feira 24.º classificado na prova de pistola a 50 metros dos Mundiais de tiro, que decorrem até 28 de outubro no Cairo e atribuem vagas para Paris2024.

O experiente atleta luso, com cinco participações olímpicas e que tinha sido 23.º na competição de pistola de ar comprimido a 10 metros, somou 536 pontos, ainda distante do mais certeiro, o sérvio Damir Mikec, com 567, com mais três pontos do que o chinês Bowen Zhang, segundo.

Na mesma prova, que contou com 35 participantes, António Manuel Santos foi 30.º, com 531 pontos.

Portugal está representado nos Mundiais do Egito por João Costa, António Santos, Joana Castelão, Filipa Marracho, Ana Batista, Sara Antunes e Sofia Santos.

Os Mundiais de tiro atribuem 32 vagas para Paris2024, nomeadamente aos quatro primeiros em oito diferentes eventos.