João Matias 11.º em omnium na Taça do Mundo de pista em Cambridge

O ciclista português João Matias foi este sábado 11.º classificado em omnium na Taça do Mundo de Pista, que decorre em Cambridge, Nova Zelândia, onde Maria Martins foi sétima na corrida de scratch.

João Matias começou o concurso com o nono lugar em scratch, sendo, depois, 13.º na corrida de tempo e nono na eliminação. Os 25 pontos somados na corrida por pontos permitiram ao atleta terminar a competição com 89 pontos, no 11.º posto.

O neozelandês Stewart Campbell foi o vencedor, com 142 pontos, seguido do australiano Cameron Meyer, com 133, e do cazaque Artyom Zakharov, com 129.

Por seu lado, Maria Martins conseguiu o apuramento para a final de scratch, ao atingir o sétimo lugar na corrida decisiva.

A corrida foi discutida por quatro corredoras, que conseguiram uma volta de avanço sobre a concorrência. No final da prova, foi Holly Edmondston a ficar com a medalha de ouro, seguida pela uzbeque Olga Zabelinskaya e a irlandesa Lydia Gurley.

No domingo, Maria Martins irá iniciar o concurso de omnium pelas 03:00, competindo até cerca das 06:30, enquanto João Matias e Ivo Oliveira irão formar dupla em madison, às 04:00.