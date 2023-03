João Paulo Correia: «Quanto tempo falta para o clube da nossa preferência ter uma mulher como presidente?»

João Paulo Correia, Secretário de Estado do Desporto e da Juventude, marcou presença na Gala da Patinagem 2023, evento que se realizou esta tarde no Centro Multimeios de Espinho e onde, para lá do apelo à prática desportiva e de ter revelado algumas das futuras políticas desportivas do Governo, fez a defesa da inclusão feminina no desporto."Quanto tempo falta para o clube da nossa preferência ter uma mulher como presidente? Esse também é o tempo que falta para uma verdadeira inclusão feminina", atirou João Paulo Correia durante a sua intervenção na cerimónia organizada pela Federação Portuguesa de Patinagem, para logo de seguida considerar que "o crescimento do desporto em Portugal depende imenso da representação feminina, não só em termos de praticantes, mas também nos lugares de poder": "A inclusão feminina e uma mulher como presidente de um grande clube é um desafio retórico, mas é um desafio que cada vez mais tem de ser colocado às mulheres. Há países que desenvolvem campanhas dirigidas às jovens do ensino secundário com a finalidade de as vocacionar para o dirigismo. Uma campanha que também iremos fazer no próximo ano letivo do nosso ensino secundário através do desporto escolar porque acreditamos muito no aumento da representação feminina, seja de atletas, árbitras, dirigentes ou lideranças das organizações desportivas".Perspetiva de igualdade de direitos que João Paulo Correia acredita estar refém de "figuras inspiradoras". "A mobilização feminina depende de quantos mais bons exemplos tivermos ao mais alto nível, seja a nível de praticantes ou no dirigismo", asseverou o Secretário de Estado, revelando que "a presença do Governo na Gala da Patinagem é um ato de reconhecimento do trabalho que tem sido feito pela FPP ao longo dos anos e pelo contributo que a patinagem tem dado ao desporto português ao longo dos seus 99 anos de existência": "O Governo tem dois grandes objectivos para o desporto. Um é a afirmação nacional no panorama internacional. Outro é aumentar o número de portugueses com hábitos de actividade física para que Portugal saia dos últimos lugares e se coloque no lote dos 15 países com melhores índices de actividade física".