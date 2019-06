João Paulo Rebelo deseja "sucesso" nos Jogos Europeus da Juventude paralímpicos

O secretário de Estado da Juventude e Desporto desejou este domingo "todo o sucesso" à comitiva portuguesa que vai participar nos Jogos Europeus da Juventude do Comité Paralímpico Europeu (EPC), que arrancam a 25 de junho, na Finlândia."Vim desejar votos de sucesso. O sucesso não está só associado a medalhas e resultados, mas também a novas experiências e boas memórias. O desporto também é muito isso", disse João Paulo Rebelo, à partida dos 31 atletas lusos que vão estar em Pajulahti, até 30 de junho.O secretário de Estado referiu que o Governo tem "valorizado muito o movimento paralímpico" e lembrou que o desporto deve ser "para todos, sem exceção"."É esse caminho que queremos percorrer. Hoje, o desporto paralímpico goza de apoios como nunca no passado teve a oportunidade de ter", disse.João Paulo Rebelo aproveitou ainda para enaltecer a participação portuguesa nos II Jogos Europeus, que estão a decorrer em Minsk, onde já conquistou seis medalhas nos dois primeiros dias de competição.Com atletas entre os 12 e 23 anos, Portugal vai participar no Jogos Europeus da Juventude do EPC nas modalidades de atletismo, basquetebol em cadeira de rodas, boccia, goalball, natação e ténis de mesa,Nas duas edições anteriores, com comitivas mais pequenas, Portugal conquistou 14 medalhas em 2015 na edição que decorreu em Varazdin, na Croácia, e 10 em 2017, na cidade italiana de Génova.Os Jogos Europeus da Juventude do EPC, que, além da vertente competitiva, terão uma vertente formativa, vão juntar 615 atletas de 27 países, que vão competir em oito modalidades: atletismo, basquetebol em cadeira de rodas, boccia, goalball, judo, natação, showdown e ténis de mesa.