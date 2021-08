João Sousa arranca com triunfo na abertura do 'challenger' de Maiorca

O tenista português João Sousa conquistou esta terça-feira uma vitória, em três 'sets', diante o japonês Hiroki Moriya na ronda inaugural do Rafa Nadal Open by Sotheby's, torneio de categoria 80 do ATP World Tour a decorrer em Maiorca.

O vimaranense, 149.º colocado no 'ranking' do ATP, precisou de duas horas e 50 minutos para se impor ao adversário, número 286 na mesma hierarquia, pelos parciais de 6-4, 1-6 e 7-5, no piso rápido da academia do esquerdino espanhol e número cinco mundial.

Depois de ceder na primeira ronda da fase de qualificação do Open dos Estados Unidos, último 'major' da temporada, o minhoto, de 32 anos, regressou ao circuito 'challenger' e até arrancou bem, ao quebrar Moriya logo no seu primeiro jogo de serviço e colocar-se me vantagem no marcador ao final da primeira partida.

No segundo 'set', ao não conseguir aproveitar os 10 pontos de 'break' que dispôs e deixar-se quebrar duas vezes, no quarto (1-3) e sexto jogo (1-5), João Sousa viu, contudo, o nipónico igualar a contenda e adiar a decisão a decisão da qualificação para o derradeiro parcial.

Na hora de todas as decisões, o número dois português não foi capaz de concretizar novamente quatro pontos de 'break' que teve à disposição, mas revelou-se mais forte na fase final do desafio e, após sofrer uma quebra de serviço do nono jogo (4-5), reagiu com dois 'breaks' e sentenciou o triunfo.

Na segunda ronda do Rafa Nadal Open by Sotheby's, João Sousa vai defrontar o 'alternate' espanhol Roberto Ortega-Olmedo (308.º ATP), que bateu na estreia o colombiano Nicolas Mejia, por 7-5 e 7-5.

