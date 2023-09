Joel Rodrigues vence etapa nacional do Circuito Europeu de Bodyboard

O português Joel Rodrigues, de apenas 19 anos, conquistou esta terça-feira, na Praia Grande, em Sintra, a vitória na etapa nacional do Circuito Europeu de Bodyboard (ETB).O feito foi alcançado com uma pontuação total de 16.50 pontos: um "invert" aéreo que lhe valeu 8 pontos e um tubo profundo que valeu 8,50. Com esta pontuação o português ficou à frente do duas vezes campeão mundial Pierre Louis Costes, que terminou com 14.20 pontos, ao campeão mundial júnior Jorge Rodriguez Cabrera, 12.60 e ao brasileiro Isaías, 2.50."Estou sem palavras, nem acredito que consegui vencer esta final frente a atletas desta categoria e nestas condições. Nunca pensei alcançar isto tão cedo e frente a atletas como o Pierre Louis Costes. Mas quando, no ano passado, não consegui ser campeão europeu júnior meti na cabeça que haveria de ganhar o open europeu. Correu bem aqui, agora vamos ver como corre na próxima etapa", disse o jovem.Pierre Louis Costes, duas vezes campeão mundial e uma das maiores figuras da modalidade, não poupou elogios à organização e ao evento. "Foi a melhor etapa do Europeu em que já participei, quer pelo nível dos atletas que participaram como por toda a estrutura, transmissão webcast e envolvência. Estamos todos de parabéns por este espetáculo", disse.O Sintra Pro Fest prossegue até domingo com a realização da etapa do Mundial IBC nas divisões feminina, pro júnior e Dropknee.