Jogadora de hóquei no gelo fica paralisada após chocar contra um poste: «Ainda é difícil compreender»

Sanni Hakala, jogadora finlandesa de hóquei no gelo, ficou paralisada do peito para baixo e com pouca mobilidade nas mãos depois de ter chocado contra um poste de uma das balizas no jogo da Liga sueca entre o HV71 e o Djurgardens.A jogadora foi retirada de maca e levada de urgência para o Hospital universitário de Linkoping onde foi submetida a uma intervenção cirúrgica. O encontro entre as duas equipas foi adiado.Sanni Hakala escreveu uma mensagem emotiva no Instagram: "Ainda é difícil compreender o que aconteceu, que a colisão com o poste da baliza tenha sido tão grave como foi, que as consequências se tenham tornado tão grandes. Não só sou forçada a deixar de jogar hóquei, algo que tem sido uma grande parte da minha vida, mas posso também ser forçada a sentar-me numa cadeira de rodas para o resto da minha vida", começou por escrever.E continuou: "Compreendo que estou agora a enfrentar uma longa e dura luta com o meu corpo e o jogo mais difícil da minha vida. Agora preciso de concentrar toda a minha energia na reabilitação para poder recuperar o melhor possível. Peço a todos que tenham consideração e respeito por mim e pela minha família. É óbvio que esta situação é chata, mas não tenho medo de viver com isto. Não sei o que vou fazer a seguir, mas sei que vai ser incrível como o c...".