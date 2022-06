Jogos do Mediterrâneo: festa antes de começar a doer

Com criatividade, a 19ª edição dos Jogos do Mediterrâneo de Oran (Argélia) foi ontem inaugurada com a cerimónia de abertura, em que os porta-estandartes lusos, os olímpicos Filipa Martins (ginástica artística) e João Monteiro (ténis de mesa), puderam brilhar, ao lado de mais de três mil atletas (156 portugueses) de 26 países. O Estádio Olímpico esgotou, com 40 mil espectadores, para assistirem à performance de vários grupos artísticos e meio milhar de drones. O secretário de Estado do Desporto e da Juventude, João Paulo Correia, marcou presença em representação do Governo.

Domingo preenchido

Ontem, Portugal perdeu (10-15) com a França no pólo aquático (sub-18), ainda antes de um domingo que será bem preenchido, concluindo-se com um Portugal-Itália em futebol (sub-18). A ação começa com petanca, seguindo-se os pares de badminton, com Adriana Gonçalves e Mariana Leite, e Diogo Glória e Gabriel Rodrigues. No karaté lutam Sara Leal (50 kg), Constança Matos (55 kg) e Tiago Duarte (75 kg), e na greco-romana Pedro Caldas (67 kg). O ténis de mesa estreia-se por equipas, no pólo aquático há duelo com Montenegro e a ginástica artística feminina, com Filipa Martins, Mariana Parente, Mafalda Costa e Lia Sobral.