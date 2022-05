Jogos do Mediterrâneo: Portugal terá 164 atletas em 21 modalidades na Argélia

Portugal estará representado por 164 atletas em 21 modalidades nos Jogos do Mediterrâneo Oran'2022, na Argélia de 25 de junho a 6 de julho, menos 57 em relação à estreia nesta competição, em Tarragona'2018, foi esta quinta-feira anunciado.

Entre os escolhidos, hoje conhecidos com a exceção das duas equipas de basquetebol 3x3, estão várias equipas, como a feminina de andebol, os sub-18 masculinos de futebol, os sub-18 do polo aquático e uma equipa de ciclismo, no masculino e no feminino.

Por outro lado, o contingente integra vários atletas olímpicos em variadas modalidades, com a natação a apresentar vários atletas que estiveram em Tóquio2020 e outros detentores de recordes nacionais.

Entre os destaques, estão Cátia Azevedo, Vera Barbosa, Tsanko Arnaudov, Tiago Pereira, Lorene Bazolo e Liliana Cá, olímpicos na comitiva do atletismo, mas também a ginasta Filipa Martins.

No tiro, Joana Castelão, Sara Antunes e João Costa já estiveram em Jogos Olímpicos, assim como João Paulo Azevedo, no tiro com armas de caça.

Na natação, Ana Catarina Monteiro, Francisco Santos, Gabriel Lopes, Alexis Santos, Tamila Holub estão entre os escolhidos, com os olímpicos do ténis de mesa Jieni Shao e João Monteiro também entre os eleitos.

Portugal vai participar em 21 modalidades: atletismo, andebol, badminton, basquetebol 3x3, ciclismo, esgrima, futebol, ginástica artística, judo, karaté, lutas amadoras, natação, petanca, polo aquático, ténis, ténis de mesa, tiro, tiro com armas de caça, tiro com arco e vela.

Ao todo, Portugal terá 95 atletas masculinos e 69 femininas, com o atletismo, com 20, como modalidade mais representada.

Segue-se o futebol, com 18, andebol, com 16, a natação pura, com 14, e o polo aquático, com 13.

Portugal, cuja missão é dirigida pelo Comité Olímpico de Portugal (COP), que hoje revelou os convocados, vai competir pela segunda vez neste evento, ao lado de 25 outras nações, com um total de 24 disciplinas e 204 provas disputadas em Oran, com uma previsão de 4.500 atletas participantes.

Em Tarragona'2018, na estreia portuguesa nestes Jogos, Portugal conquistou 24 medalhas, três delas de ouro, duas no triatlo, por Melanie Santos e João Pereira, e outra pela equipa de obstáculos, em equestre, bem como oito de prata e 13 de bronze.