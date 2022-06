Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Jogos do Mediterrâneo: portugueses procuram ser felizes em Oran Missão com 159 atletas de 20 modalidades, quer agarrar oportunidades no certame internacional





PERCURSO. Muitos dos atletas estão na rota dos Jogos de Paris’2024

• Foto: pedro ferreira