Jogos do Mediterrâneo: Seleção de futebol sub-18 perde na estreia com a Itália

A seleção portuguesa masculina sub-18 de futebol perdeu este domingo por 1-0 na estreia do torneio dos Jogos do Mediterrâneo Oran'2022, com a Itália, após falhar um penálti e sofrer um golo numa transição italiana.

No Estádio Ahmed Zabana, um golo de Antonio Raimondo aos 78 minutos decidiu a contenda para os transalpinos, que agora lideram o grupo B juntamente com a Turquia, que venceu a Grécia por 2-1.

"A estreia não foi como gostaríamos, porque viemos para cá na procura da vitória, de procurarmos vencer este jogo, entrar com três pontos no torneio, mas infelizmente não conseguimos", destacou o selecionador, Joaquim Milheiro.

Para o técnico, a equipa "foi determinada e empenhada", e apesar da infelicidade do penálti falhado, acredita "que vão acontecer coisas bonitas" se a equipa continuar a evoluir assente no "comportamento, atitude e organização" que demonstrou.

Nas contas da 'poule', turcos e italianos somam três pontos e Portugal joga com a Turquia precisamente na próxima ronda, uma "nova oportunidade" para os lusos, em jogo marcado para terça-feira, no Estádio SIG.

Os Jogos do Mediterrâneo Oran2022 arrancaram no sábado e decorrem até 06 de julho, com mais de três mil atletas de 26 países diferentes, incluindo 159 portugueses em 20 disciplinas.

Entre o contingente luso estão vários atletas olímpicos, como Evelise Veiga, Cátia Azevedo, Vera Barbosa, Tsanko Arnaudov, Tiago Pereira, Lorene Bazolo e Liliana Cá, a ginasta Filipa Martins, os atiradores Joana Castelão, Sara Antunes, João Costa e João Paulo Azevedo, os nadadores Ana Catarina Monteiro, Francisco Santos, Ana Rodrigues, Gabriel Lopes, Alexis Santos e Tamila Holub ou também os mesatenistas Jieni Shao e João Monteiro.