Jogos Europeus: Joana Cunha eliminada no torneio de taekwondo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Joana Cunha foi este sábado eliminada na categoria de -57 kg de taekwondo nos Jogos Europeus Cracóvia2023.

No seu primeiro combate, nos oitavos de final, a portuguesa de 28 anos defrontou a terceira cabeça de série do torneio, a polaca Patrycja Adamkiewicz, perdendo os dois 'rounds', por 4-3 e 13-1.

Uma vez que Adamkiewicz foi, depois, eliminada nos quartos de final, a atleta do Sp. Braga não teve a possibilidade de prosseguir para as repescagens, em Krynica-Zdrój, a 140 quilómetros de Cracóvia, ficando pelo caminho à semelhança de Rui Bragança, na sexta-feira, em -58 kg.

"Penso que aproveitou melhor os meus erros [no segundo 'round'], porque, como tinha de ganhar, tive de atacar e expus-me mais. Mesmo assim, houve alguns toques duvidosos. (...) Obviamente que o resultado esperado era outro. Infelizmente, foi o possível", explicou a atleta à Lusa.

No domingo, Júlio Ferreira fecha a participação portuguesa no taekwondo na categoria -80 kg.

Portugal soma por agora oito pódios em Cracóvia2023, nomeadamente três ouros, três pratas e dois bronzes, quando falta uma semana para o fim da competição.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até 02 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.