Jogos Surdolímpicos de 2021 adiados para 2022 devido à pandemia de Covid-19

Os Jogos Surdolímpicos de 2021, previstos para Caxias do Sul, no Brasil, foram adiados para 2022, devido à pandemia de covid-19, anunciou o Comité Internacional de Desporto para Surdos (ICSD).

Em comunicado, a entidade organizadora do evento indica que a competição, inicialmente prevista para 05 a 21 de dezembro deste ano, deverá decorrer entre 1 e 15 de maio de 2022, na cidade brasileira de Caxias do Sul, para a qual estava agendada.

O órgão máximo do desporto surdolímpico mundial garante que o adiamento foi decidido em conjunto com o comité organizador da 24.ª edição do evento, e pretende sobretudo "salvaguardar a saúde dos atletas, de todos os envolvidos na competição e da comunidade internacional".

Portugal, que se estreou em Jogos Surdolímpicos em 1993, conquistou um total de 11 medalhas (cinco de ouro, três de prata e três de bronze) em seis edição, a última das quais disputada em Samsun, na Turquia, em 2017.

Os Jogos Surdolímpicos, inicialmente conhecidos como Jogos Internacionais Silenciosos, destinam-se a atletas com problemas auditivos, deficiência que não integra o programa dos Jogos Paralímpicos.