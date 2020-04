Jóquei agride com cabeçada rival e é suspenso por violar regras de distanciamento social

O jóquei australiano Luke Tarrant foi suspenso por violar as regras do Covid-19, após agredir um adversário.





Na Austrália, as corridas de cavalo continuam a realizar-se, mas devido à pandemia de coronavírus, sob regras rigorosa e portas fechadas. E segundo a imprensa local, Luke Tarrant envolveu-se numa discussão com Larry Cassidy, durante uma corrida em Doomben, tendo agredido o rival com uma cabeçada.A agressão em si já seria passível de punição, no entanto a organização da prova considerou a ação ainda mais grave devido à necessidade de manter o distanciamento social, devido à pandemia de coronavírus. Assim Luke Tarrant fica suspenso por seis meses.O comunicado de autoridades da pista de Brisbane refere que a punição teve em conta o "contato significativo com o jóquei Cassidy e a violação dos protocolos de distanciamento social devido ao Covid-19, e o potencial de suas ações terem um efeito adverso na indústria das corridas".Tarrant, que no passado já teve outros problemas de indisciplina relacionados com drogas, assumiu-se culpado de má conduta.