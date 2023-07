Jorge Pina já partiu em bicicleta rumo ao Vaticano

Jorge Pina já está a caminho do Vaticano, onde espera chegar dentro de 19 dias. O atleta invisual português, antigo campeão de boxe, planeia fazer um total de 115 quilómetros diários, numa viagem sob o lema "Pedalar Pela Paz" que tem como propósito transmitir uma mensagem de paz e união no âmbito da Jornada Mundial da Juventude.Ao todo, Jorge Pina irá percorrer 2700 quilómetros em 19 etapas numa bicicleta Tandem, contando nesta caminhada com o apoio de três amigos e atletas, com o intuito de quebrar barreiras em prol da paz e da união, promovendo um mundo mais justo e solidário. Durante a viagem, Jorge Pina vai atravessar Portugal, Espanha, França e Itália, tendo planeado parar em vários locais emblemáticos como Mesquitas e Igrejas, para deixar uma mensagem de esperança e fazer acreditar que é possível ultrapassar dificuldades, mesmo quando parecem impossíveis de vencer.