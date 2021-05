José de Sousa apurado para as meias-finais da Premier League de dardos

O português José de Sousa apurou-se esta quarta-feira para as meias-finais da Premier League de dardos, em Milton Keynes, nos arredores de Londres, apesar de somar a primeira derrota nos últimos sete jogos na competição.

O jogador natural da Chamusca foi batido por Michael Van Gerwen, por 8-6, mas já estava apurado para a 'playoffs night' (noite de playoffs), antes de iniciar o jogo frente ao líder da classificação, em função dos resultados registados anteriormente na 15.ª ronda do torneio.

Desta forma, Sousa enfrenta Nathan Aspinall, na 16.ª ronda, apenas para decidir o segundo e terceiro lugares.

Para o português, no entanto, está também em aberto a possibilidade de estabelecer um novo recorde de pontuações de 180 num ano de Premier League, se conseguir fazer pelo menos dois lançamentos 'perfeitos' para ultrapassar o máximo de 79 em vigor.

A competição será decidida na sexta-feira, na 'playoffs night', quando os quatro primeiros classificados se enfrentarem em sistema de eliminatórias, após 16 rondas de 'todos contra todos'.

A Premier League de dardos é uma competição exclusiva, na qual participam apenas os quatro primeiros classificados da Ordem de Mérito da Professional Darts Corporation (PDC), que engloba os resultados dos últimos dois anos, e seis 'wild cards' escolhidos pela organização, entre os quais se encontra o jogador português.

José de Sousa ocupa, atualmente, o segundo lugar da Ordem de Mérito Pro Tour, com 80 mil libras conquistadas nos torneios da PDC ao longo do último ano, a apenas 8 mil libras do líder deste ranking, Joe Cullen, que não disputa a Premier League.

Na Ordem de Mérito PDC, que engloba os resultados dos últimos dois anos e determina a manutenção do cartão do World Tour, Sousa segue em 11.º lugar, com 330 mil libras, a apenas 4.750 de Nathan Aspinall, adversário que defronta na quinta-feira e que fecha o top 10 desta tabela.