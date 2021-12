José de Sousa apurado para os 16-avos-de-final do Mundial de dardos

O português José de Sousa apurou-se esta quinta-feira para os 16 avos de final do campeonato do mundo de dardos, após derrotar o inglês Jason Lowe, por 3-2, na segunda ronda do torneio que se disputa em Londres. O jogador ribatejano recuperou de uma desvantagem de 2-0 para carimbar a passagem à próxima eliminatória, na qual vai defrontar o escocês Alan Soutar, em 29 de dezembro, na sessão da tarde.

Sousa viu a continuidade no Mundial em perigo após perder os primeiros dois jogos por 3-2, mas conseguiu dar a volta ao encontro, ao vencer nove dos últimos 11 jogos, com os parciais de 3-1, 3-1 e 3-0.

"Quando estava a perder 2-0 pensei: 'És melhor do que isto, foca-te no teu jogo'! E foi isso. Se me concentrar unicamente no meu jogo, posso ganhar isto. É muito difícil estar a perder por 2-0 e recuperar, mas trabalhei tanto nos últimos três meses que tinha de acontecer", desabafou o português aos microfones da Sky Sports.

O campeonato do mundo de dardos decorre desde 15 de dezembro e termina no dia 3 de janeiro, com a participação dos primeiros 32 classificados da Ordem de Mérito do Pro Tour, dos 32 melhores da Ordem de Mérito PDC que não estejam já classificados pelo Pro Tour e ainda 32 jogadores apurados em torneios de qualificação disputados em todo o mundo.

José de Sousa entrou na competição diretamente na segunda ronda, por fazer parte dos 32 primeiros classificados da Ordem de Mérito do Pro Tour, classificação que mede a prestação dos jogadores no circuito profissional nos últimos 12 meses e na qual o português ocupa, atualmente, a sétima posição.