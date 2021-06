José de Sousa conquista 2.º título do ano no Players Championship de dardos

O português José de Sousa conquistou esta terça-feira o seu segundo título no Players Championship 2021 de dardos, após bater Michael van Gerwen, por 8-6, na final do 14.º evento da competição, em Milton Keynes, arredores de Londres.

Depois de vencer em abril, em Frankfurt, a nona etapa do Players Championship 2021, Sousa somou, desta forma, o seu sexto título da Professional Darts Corportation (PDC), no mesmo local onde, no final de maio, se sagrou vice-campeão da Premier League.

Desta forma, somou mais um prémio de 10 mil libras (cerca de 11.600 euros), no segundo de quatro torneios da Super Series 4 deste ano, que deverá garantir-lhe a subida ao 10.º lugar do 'ranking', após o final do quarto e último dia do evento, na quinta-feira.

"Estou muito feliz por ganhar hoje. É uma honra defrontar um jogador como o Michael [van Gerwen], que tenta sempre fazer o seu melhor. Mostrei aos fãs e a todos os envolvidos nos dardos que tenho dardos para jogar contra estes jogadores. Para mim, é realmente fantástico o que estou a fazer", disse o português à transmissão da PDC.

Após iniciar a prestação no 14.º evento com vitórias sobre David Evans (6-2) e Jamie Hughes (6-1), Sousa recuperou de uma desvantagem de 5-4 para derrotar Rob Cross por 6-5 nos oitavos de final.

Seguiu-se um fortíssimo triunfo por 6-1 sobre o nono classificado do ranking mundial, Dimitri van den Bergh, nos quartos-de-final, antes do apuramento para a final com uma vitória sobre Gabriel Clemens (7-5).

Já no primeiro dia da Super Series 4, o português tinha dado nas vistas ao derrotar William Borland por 6-0, no primeiro jogo, com uma média de 127 pontos, a sexta mais alta da história da PDC, e que ficou a apenas 5,62 pontos do recorde mundial de Michael Smith.



O triunfo obtido esta terça-feira por José de Sousa corresponde ao sexto título do português em torneios da PDC.

No Players Championship, venceu os eventos de Barnsley e Dubin, em 2019, além de Frankfurt e Milton Keynes já neste ano.

Pelo meio, venceu o European Darts Grand Prix, em outubro de 2020, e no mês seguinte tornou-se no primeiro estreante a vencer o Grand Slam da PDC.

José de Sousa é atualmente o 11.º classificado da Ordem de Mérito da PDC, ranking mundial que classifica as prestações dos jogadores nos últimos dois anos.

Na Ordem de Mérito do Pro Tour, que classifica apenas os últimos 12 meses, Sousa segue em segundo lugar, a apenas 8 mil libras de Joe Cullen.