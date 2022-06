José de Sousa e Vítor Jerónimo apurados para segunda ronda do Mundial de dardos

A dupla portuguesa composta por José de Sousa e Vítor Jerónimo apurou-se esta sexta-feira para a segunda eliminatória do World Cup of Darts 2022, que decorre em Frankfurt, após eliminar a Itália com um triunfo por 5-3.

Numa eliminatória disputada à melhor de nove jogos, os portugueses estiveram a vencer a por 4-1, mas consentiram uma quebra de serviço aos transalpinos Giuseppe di Rocco e Gabriel Rollo, que recuperaram para 4-3, antes de responder na mesma moeda e fechar o encontro no oitavo jogo.

Sousa e Jerónimo vão defrontar, nos oitavos de final, no sábado, a dupla vencedora do encontro entre Escócia e Hong Kong.

Ao contrário da primeira eliminatória, disputada à melhor de nove jogos em dupla, as próximas eliminatórias do WCD2022 são decididas à melhor de sete jogos, sendo os seis primeiros disputados individualmente e o sétimo, se necessário, em dupla.

A equipa portuguesa é uma das 32 duplas que disputam o Mundial de dardos de 2022 e já assegurou um prémio de 8.000 libras (mais de 9.300 euros) pela passagem à segunda eliminatória, num torneio que reserva 70 mil libras (quase 82 mil euros) para o par vencedor.

PORTUGAL ITALY



Jose De Sousa returns to the World Cup stage to partner Vítor Jerónimo, as Portugal take on Italy's new-look pairing of Guiseppe Di Rocco & Gabriel Rollo! #CazooWC pic.twitter.com/PWsFqtyxdY