José de Sousa e Vítor Jerónimo eliminados na segunda ronda do Mundial de dardos

Os portugueses José de Sousa e Vítor Jerónimo foram este sábado eliminados pela dupla da Escócia na segunda ronda do Mundial de Dardos 2022 (WCD2022), em Frankfurt, após serem derrotados por 4-0 na decisão da eliminatória.

Nos oitavos de final, Jerónimo perdeu por 4-0 frente a John Henderson, 67.º classificado do Ordem de Mérito da Professional Darts Corporation (PCD), mas José de Sousa forçou a 'finalíssima', em dupla, após derrotar o líder do 'ranking' mundial, Peter Wright, por 4-3.

Na 'negra', os atuais campeões mundiais não deram quaisquer chances e venceram por 4-0, atirando a dupla portuguesa para fora da competição na segunda ronda, resultado que iguala os melhores resultados de Portugal em anos anteriores da competição.

A prestação valeu a José de Sousa e a Vítor Jerónimo um prémio monetário de 8.000 libras (mais de 9.300 euros) num torneio que reserva 70 mil libras (quase 82 mil euros) para o par vencedor.

No total, 32 países estiveram representados por uma dupla de jogadores no WCD2022 na competição que decorre até domingo, na Alemanha.

