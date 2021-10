José de Sousa eliminado dos quartos de final do Europeu de dardos em Salzburgo

O português José de Sousa foi este domingo eliminado nos quartos de final do Campeonato da Europa de dardos, que se disputa em Salzburgo, na Áustria, após perder com o inglês Rob Cross, por 10-5.

Sousa chegou aos quartos de final após superar Lewis Williams, na quinta-feira, por 6-4, nos 16 avos de final, e derrotar Luke Humphries, sábado, nos oitavos de final, por 10-8, 'sobrevivendo' a cinco jogos fechados pelo inglês com pontuações iguais ou superiores a 100 pontos.

No entanto, ficou hoje pelo caminho frente ao atual 21.º classificado da Ordem de Mérito do Pro Toue, na qual o português ocupa a segunda posição, apenas atrás de Gerwyn Price.

O Europeu é um torneio exclusivo disputado apenas pelos primeiros 32 classificados europeus da Ordem de Mérito do Pro Tour, ranking que mede as prestações dos jogadores nos eventos do Players Championhip e do European Tour da Professional Darts Corporation (PCD) ao longo dos últimos 12 meses.

O jogador ribatejano detém sete triunfos em torneios da Professional Darts Corporation, entre os quais os eventos de Barnsley e Dublin do Players Championship, em 2019, além de Frankfurt e duas vezes consecutivas em Milton Keynes, já neste ano.

Pelo meio, venceu o European Darts Grand Prix, em outubro de 2020, e no mês seguinte tornou-se no primeiro estreante a vencer o Grand Slam da PDC.

José de Sousa é atualmente o oitavo classificado da Ordem de Mérito da PDC, 'ranking' mundial que classifica as prestações dos jogadores nos últimos dois anos.

Na Ordem de Mérito do Pro Tour, que classifica apenas os últimos 12 meses, Sousa segue em segundo lugar, a apenas 4,5 mil libras de Gerwyn Price.