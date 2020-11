José de Sousa: «Há cinco anos, estava sentado no sofá a ver estes jogadores na televisão»

José de Sousa venceu esta teça-feira o Grand Slam 2020, em Coventry (Inglaterra), e tornou-se o primeiro português a conquistar um evento principal da Professional Darts Corporation (PDC). Sousa derrotou na final o sétimo classificado da Ordem de Mérito da PDC, o inglês James Wade, e conquistou um prémio de 125 mil libras (140 mil euros), além de ascender ao 16.º lugar do ranking que contabiliza os resultados do ProTour nos últimos dois anos.

Trata-se do melhor resultado de sempre do jogador natural da Azambuja, de 46 anos, que apenas há dois anos se dedicou à modalidade a tempo inteiro, depois de conquistar o cartão do ProTour.

"Foi uma grande diferença na minha vida. Há cinco anos, estava sentado no sofá a ver estes jogadores na televisão e a desejar um dia poder chegar aqui e jogar com eles. E olhem para mim! Ganhei o Grand Slam! Um sonho tornado realidade. É fantástico", disse José de Sousa em declarações à transmissão da PDC, instantes após erguer o troféu.

Sousa qualificou-se para o Grand Slam 2020 por via da vitória no European Darts Grand Prix, em outubro, e terminou a fase de grupos do torneio disputado em Inglaterra no segundo lugar, com duas vitórias (5-4 ao polaco Krzysztof Ratajski e 5-1 à inglesa Lisa Ashton) e uma derrota (5-2) frente ao inglês Michael Smith.

Depois de vencer o 'qualifier' Dave Chisnal por 10-7, nos oitavos de final, voltou a cruzar-se com o quarto classificado da Ordem de Mérito PDC, mas desta vez levou a melhor sobre Michael Smith por 16-14.

Nas meias-finais, o jogador que representa a Phioenixdarts desde agosto bateu por 16-12 o conceituado jogador australiano Simon Whitlock, que chegou ao Grand Slam 2020 como 'qualifier'.

Conhecido no circuito como o 'The Special One' português, pelo seu percurso fulgurante nos últimos dois anos, José de Sousa conquistou, desta forma, o primeiro evento televisionado na sua carreira, que junta ao European Darts Grand Prix conquistado em outubro, na Alemanha, e aos Players Championship de Barnsley e Dublin em 2019.