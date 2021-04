José de Sousa vence nona etapa do Players Championship de dardos

O português José de Sousa ganhou este sábado a nona etapa do Players Championship 2021 de dardos, circuito da Professional Darts Corporation (PDC), após bater Luke Humphries, por 8-1, na final do torneio em Niedernhausen (Alemanha).

Foi a primeira vitória do jogador da Chamusca no circuito deste ano, apenas três dias após assegurar, na quinta-feira, a passagem à segunda fase da Premier League, na qual se estreia como 'wild card'.

Para chegar à final, José de Sousa deixou pelo caminho Maik Kuivenhoven (6-1), Ciaran Teehan (6-1), Max Hopp (6-4), Gabriel Clemens (6-3), Brendan Dolan (6-2) e Krzysztof Kciuk (7-2).

O triunfo permitirá ainda ao português ascender ao 13.º lugar da ordem mérito da PDC, 'ranking' que engloba os resultados obtidos no circuito nos últimos dois anos.

O Players Championship de dardos é um circuito anual de cerca de 30 torneios nos quais os 128 detentores de um cartão do ProTour competem por prémios monetários e pontos que determinam a manutenção do cartão e a participação nas finais do circuito e outros torneios televisionados.

As próximas três etapas do circuito disputam-se igualmente em Niedernhausen, entre domingo e terça-feira.

Em 2019, José de Sousa venceu etapas do Players Championship em Barnsley e Dublin, enquanto no ano passado conquistou o European Darts Grand Prix, na Alemanha, que lhe garantiu a participação no Grand Slam 2020, que viria a conquistar, em novembro.