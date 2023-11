José Manuel Constantino cita Sá Carneiro para agradecer homenagem da CML

José Manuel Constantino foi esta tarde agraciado pela Câmara Municipal de Lisboa com a Medalha de Mérito Desportivo, galardão entregue pelo anfitrião. Carlos Moedas justificou a homenagem ao presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP) por ser o "porta-voz da causa do desporto em Portugal" e por ser uma "figura ímpar do país", que "marcou várias gerações em Lisboa", sempre com o intuito de "fazer do desporto uma peça central na educação e desenvolvimento pessoal".José Manuel Constantino, de 73 anos, agradeceu a homenagem "pela circunstância de entender que a minha ação é merecedora desta distinção. É um orgulho para o Comité Olímpico de Portugal que o seu presidente seja distinguido desta forma. E é também motivo para mim próprio de muita satisfação por se entender que o meu trabalho nestas funções e noutras é suficiente para merecer desta distinção".O líder do COP citou depois uma antigo primeiro-ministro do PSD para dizer que continuará a ser voz ativa. "Enquanto puder e tiver forças darei o meu contributo, sendo certo que não o faço pela minha relação apaixonada pelo desporto. Faço-o como português. Porque, como lembrava o Doutor Francisco Sá Carneiro, acima de todos nós está Portugal".