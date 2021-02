José Manuel Constantino critica António Costa

José Manuel Constantino, presidente do COP, criticou diretamente António Costa. “O primeiro-ministro, agora e em anteriores responsabilidades públicas, nunca evidenciou qualquer especial sensibilidade cultural para com o Desporto, cumprindo sempre os serviços mínimos decorrentes das responsabilidades públicas exercidas. Com exceção de uma modalidade desportiva onde é presença regular, não me recordo mesmo da sua participação em qualquer evento desportivo com representação nacional.”

Também criticou os responsáveis diretos pela pasta do Desporto – Tiago Brandão Rodrigues e João Paulo Rebelo. “Do ministro não se conhece qualquer intervenção pública relevante sobre a matéria durante o período da pandemia. A montante do atual secretário de Estado da Juventude e do Desporto (SEJD) tudo o que é público, longe de valorizar politicamente a sua ação apoiando propostas que o promoveriam, vai no sentido de politicamente desvalorizar o sector pelo qual é responsável.”