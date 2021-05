José Villa de Freitas: «Mamona diz que o mais difícil é ser regular»

RECORD - O facto de atletas como o Nelson Évora e a Patrícia Mamona serem embaixadores da marca impulsiona ainda mais os objetivos da mesma?





JOSÉ VILLA DE FREITAS – Dá um ‘boost’ diferente. A Patrícia diz sempre que mais difícil que começar é manter. Esta app tem isso mesmo. Permite-nos começar e dá-nos o incentivo para continuarmos. Quantas vezes comecei e parei? Os testemunhos da Patrícia e do Nelson são testemunhos claros de pessoas que não desistem, que são regulares. Claro que são atletas de alta performance, mas demonstram a exigência necessária para se continuar sempre no topo.JVF – Temos aqui dois objetivos. Notoriedade, pois é um programa que lançámos em 2020, num período difícil, tivemos essa coragem. Existe a necessidade de promover o programa. O que é que o programa tem de bom? É realmente inovador comparando com outros seguros de saúde. Quase toda a gente ficou alerta e disponível para a aquisição de um seguro de saúde, por tudo o que aconteceu durante a pandemia. Para os que são clientes... é um incentivo para usarem a app.