Jovem bodyboarder salvo a centenas de metros da praia do Abano

Um jovem praticante de bodyboard foi resgatado do mar ao inicio da tarde deste sábado, depois de ser arrastado pelo vento e correntes para longe da costa, na praia do Abano, Cascais, avança o Correio da Manhã O alerta foi dado pelas 12h30, quando alguém viu o jovem em dificuldades e incapaz de vencer a força do mar para voltar ao areal. Foram mobilizados meios da estação salva-vidas de Cascais, que localizaram o jovem a centenas de metros da costa, já a norte da praia do Abano.