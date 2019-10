Kikas junta-se a Vasco Ribeiro e Miguel Blanco na terceira ronda em Peniche

O surfista português Frederico Morais garantiu esta sexta-feira a passagem à próxima fase do Meo Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, juntando-se aos outros dois surfistas lusos já qualificados para a terceira ronda.Kikas ficou no segundo posto na terceira bateria da ronda de eliminação, com uma pontuação de 12,76 pontos, tendo levado a Praia dos Supertubos ao rubro com uma onda para a direita em que conseguiu fazer um bom tubo, que lhe valeu 7,43 pontos (em 10 possíveis), e permitiu ultrapassar o australiano Ryan Callinan.O brasileiro Jesse Mendes venceu o heat, com 15,90 pontos, seguido por Kikas e por Ryan Callinan (11,33), com o australiano, que é um dos melhores amigos de Frederico Morais, a ser afastado da prova de Peniche, algo que o português lamentou na entrevista rápida que concedeu aos jornalistas logo após terminar a sua bateria, apesar da alegria que sente em seguir em frente."O mar está supercomplicado, é difícil encontrar boas ondas. Tive aquele sete [7,43 pontos] para a direita e deu para passar", assinalou o português com melhor ranking mundial, ocupando a sexta posição no circuito de qualificação e a 34.ª do circuito principal.O surfista do Guincho sublinhou que o "apoio [do público português] dá mais força", realçando ainda que "o mar está a ficar um bocadinho melhor, a limpar", abrindo boas perspetivas para a ronda três que se disputa ainda esta sexta-feira.Na próxima fase do campeonato, os portugueses vão ter pela frente os três brasileiros melhores classificados no ranking da Liga Mundial de Surf (WSL, na sigla inglesa). Vasco Ribeiro compete contra Filipe Toledo (n.º 2) no heat 5, Miguel Blacno defronta Gabriel Medina (n.º 1) na nona bateria, e Kikas vai enfrentar Ítalo Ferreira (n.º 4) no 13.º heat da terceira ronda.