Continuar a ler

Em comunicado, a organização indicou que o desafio, é o de as equipas "completarem 60% do número de voltas dos primeiros e obter o estatuto de 'Water Man/Woman' ou apontar para o topo e conquistar o título 'Waterkings'".De acordo com Francisco Lufinha, "a prova é um desafio inovador e arrojado para os desportistas, uma vez que os eventos no mar são sempre imprevisíveis, sem que se saiba o que se espera durante as 12 horas"."As duas primeiras edições foram um verdadeiro sucesso, o que fez com que a Câmara de Lagos voltasse a apostar numa nova edição. Já tivemos uma edição com pouco vento, outra com muito e nunca se sabe o que nos espera", concluiu o organizador do evento.