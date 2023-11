Leonor Pinho conquista medalha de bronze no Europeu de sub-19 de Teqball

Leonor Pinho conquistou uma medalha de bronze no campeonato da Europa de sub-19 de Teqball, a primeira da história da modalidade em Portugal. A portuguesa fez dupla com a belga Line Roquiny a convite da organização numa competição que se realizou na Eslováquia e contou com a presença de 60 atletas, cinco foram portugueses.Depois de a dupla luso-belga ter perdido nas meias-finais com a Hungria, conseguiu o 3.º lugar na categoria doubles femininos ao vencer a Roménia por dois sets a zero.Leonor Pinho mostrou-se feliz por ter conseguido a medalha: "Estou a viver um sonho. Esta medalha foi fruto de muito trabalho, muita dedicação ao Teqball. A decisão de jogar esta modalidade foi uma aposta vencedora e que está a ter o reconhecimento ao representar a Seleção".Nuno Barata, presidente da federação de Teqball também destacou o momento histórico: "Esta medalha é um prémio por todo o trabalho que os jogadores estão a desenvolver em prol do Teqball e da promoção da modalidade a nível nacional. Este é um momento histórico que orgulha toda a família ‘tequer’. Esta seleção tem uma margem de progressão enorme".