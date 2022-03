Líder do COP diz ser "positivo" que a pasta do Desporto fique mais perto do primeiro-ministro

O presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP) considerou esta segunda-feira "positivo" que a futura secretaria de Estado da Juventude e do Desporto esteja na dependência do novo Ministério dos Assuntos Parlamentares e, portanto, mais perto do primeiro-ministro.

"Considero positivo. Há ali uma presença, do ponto de vista da orgânica de governo, mais próxima do primeiro-ministro. Essa pasta [Assuntos Parlamentares] foi atribuída a Ana Catarina Mendes, uma personalidade muito interessante do ponto de vista político e - estou certo - muito disponível para as questões do setor", disse José Manuel Constantino, em declarações à Lusa.

O XXIII Governo Constitucional, liderado pelo socialista António Costa, agora com maioria absoluta na Assembleia da República, vai tomar posse quarta-feira, no Palácio da Ajuda, Lisboa. O executivo terá 17 ministros e 38 secretários de Estado.

Entre os 15 novos titulares destas subpastas (23 mantêm funções) está o deputado e vice-presidente da bancada do PS João Paulo Correia, com a tutela da Juventude e do Desporto, que passa da alçada do Ministério da Educação para a dos Assuntos Parlamentares.

"O primeiro sinal dessa importância vai ser o programa e, sobretudo, o Orçamento [do Estado]. Será o sinal mais evidente que nos vai permitir verificar se, sim ou não, esta presença altera, de forma notória aquilo que é e tem sido um crónico subfinanciamento do setor", afirmou Constantino.

O presidente do COP desejou que o novo titular "ponha peso político suficiente" para que "as coisas lhe possam correr bem", confessando que só teve breves contactos na Assembleia da República com João Paulo Correia, "uma pessoa interessada, empenhada e simpática no plano pessoal".

João Paulo Correia sucede no cargo a João Paulo Rebelo, também gestor, que tinha encabeçado a secretaria de Estado da Juventude e do Desporto desde 2016.